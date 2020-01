Les citoyens invités à déneiger leur toiture

La neige abondante pose problème à Québec. Si bien que les pompiers ont reçu 160 appels, un record, l'an dernier, pour des structures dangereuses ou qui pourraient s'effondrer.

C’est le double du nombre d’appels qui est normalement reçu durant l’hiver.

Le service d’incendie invite donc les citoyens à travailler en amont et de commencer le déneigement plus tôt que tard, surtout après le cocktail météo du week-end.

L’Escouade des neiges, des professionnels en déneigement de toiture, a pour sa part indiqué avoir dû refuser des contrats l’année dernière.

«Dernièrement on a eu un bon épisode de pluie. Avec la neige et tout ça, ça fait une bonne couche très pesante et glacée», mentionne Jordan Lee Roy de l’Escouade des neiges.

«Selon nous, le déneigement c’est sûr et certain que ça peut sauver des vies. On parle évidemment de la toiture ce qui va causer des effondrements, mais aussi le déneigement des moyens d’évacuations», insiste Alexandre Lajoie du Service incendie de la Ville de Québec.

L’Escouade souhaite par ailleurs que les gens ne s’y prennent pas sur le tard cette année. Elle réitère aux piétons d’être plus vigilants et, surtout, de respecter les moyens de sécurité mis en place.

«Ne faites pas juste enjamber les cônes, ça on le voit souvent, explique Jordan Lee Roy. Les gens réfléchissent même pas, ils passent et il y a de la neige qui tombe ou de la glace.»

Il rappelle d’ailleurs qu’un simple petit morceau de glace peut causer des blessures importantes.