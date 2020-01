Le geste d’éclat de militants véganes qui ont manifesté à l’intérieur du restaurant montréalais Joe Beef, en pleine heure de souper, a profondément indigné le chroniqueur Richard Martineau.

Dans son commentaire de mardi, Martineau a sévèrement condamné l’action. «Il y a une belle expression qu’on est en train d’oublier : vivre et laisser vivre», dit-il.

Le chroniqueur a lui-même adopté le végétarisme durant trois années avant de revenir à un régime carnivore. «C’était mon choix de le devenir et c’était mon choix d’arrêter de l’être.»

Les activistes véganes, plutôt que d’utiliser le bâton en s’attaquant de la sorte aux consommateurs de viande, devraient plutôt encourager la consommation de mets végétaliens au sein de restaurants spécialisés en la matière.

«Il y en a de très bons, dit-il. Il y a quelques années, quand tu allais manger végétarien dans un restaurant, c’était comme une punition, ça goûtait le carton. Aujourd’hui, c’est de la grande gastronomie.»

«Au lieu d’utiliser le bâton, qu’ils utilisent plutôt la carotte, propose Martineau. En plus, c’est un légume!»

Et si on arrêtait tous de manger des produits d’origine animale, qu’arriverait-il aux vaches et aux cochons?

«Les vaches vont se promener à l’air libre, elles vont traverser le pont Jacques-Cartier? Ben non! Si on les élève et si on perpétue l’espèce, c’est parce qu’on les mange!», dit Martineau.

L’indignation atteint un autre sommet quand on pense que les militants se sont attaqués au Joe Beef, un restaurant qui fait affaire avec des producteurs québécois qui sont responsables et qui traient bien leurs animaux. «Il y a tellement d’autres restaurants où ces gens-là auraient pu aller manifester, dit le chroniqueur. Ils ont vu le mot “Beef” et ils sont allés manifester là.»

«C’est quoi après ça, ils vont aller devant la SAQ pour manifester parce qu’on vend du gin Beefeater?», ironise-t-il.

