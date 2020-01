Novacap met la main sur une entreprise américaine

La firme québécoise de placement privé Novacap a annoncé mardi l’acquisition du fabricant américain de meubles prêts à assembler Bush Industries.

C’est grâce à sa compagnie Bestar, une entreprise Sherbrooke qui conçoit et fabrique des meubles prêts à assembler, que Novacap a mis la main sur son concurrent Bush avec l’aide de Desjardins Capital et le Fonds de solidarité FTQ, qui deviennent d’ailleurs actionnaires du nouveau groupe Bestar-Bush.

Le montant de cette transaction n’a pas été dévoilé.

«L'objectif de Bestar est de concentrer leurs efforts sur les solutions en ligne pour les meubles de maison et de bureau, a déclaré Frédérick Perrault, associé sénior de Novacap et président du conseil d'administration de Bestar. Les équipes dirigeantes de Bestar et Bush voient une opportunité de marché importante et à forte croissance pour les meubles vendus en ligne et expédiés directement au consommateur final.»

Novacap a expliqué que ce modèle commercial donne aux consommateurs une solution d'achat pratique, rapide et abordable.

Bestar, qui a des installations à Lac-Mégantic et Sherbrooke, a été fondée en 1948, tandis que Bush Industries, dont le siège social était à Jamestown, dans l’État de New York, a été fondée en 1959.

Pour les deux entreprises, on parle de ventes consolidées d'environ 260 millions $ (200 millions $ US). Le siège social de la nouvelle entité sera situé à Sherbrooke. La compagnie pourra compter sur plus de 600 employés, dont plus de 200 au Canada.

«Nos clients ne verront quasiment pas de changement à mesure que nous progressons, a souligné Michael Evans, président et chef de la direction de Bush Industries, qui occupera le même rôle pour la nouvelle entreprise. Nous continuerons sur notre rythme rapide d'introduction de nouveaux produits et catégories, ainsi que d'affiner et d'accélérer nos services de distribution.»

Ce dernier a d’ailleurs promis de nouveaux entrepôts en 2020 afin de mieux servir la clientèle.