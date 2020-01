Ottawa veut une autre étude sur le pont de Québec

Ottawa souhaite obtenir une autre étude concernant l’importance du pont de Québec.

Le gouvernement Trudeau a lancé le 6 janvier dernier un appel d’offres pour une étude d’impact économique. L’appel prendra fin dans quelques jours, le 20 janvier.

Selon le libellé précis, «l’objectif du projet est de produire une étude d’impact économique sur l’importance d’un pont existant comme lien ferroviaire et routier. Cette étude appuiera le ministère en démontrant l’importance socioéconomique du pont pour la région, la province et au niveau national pour le transport des marchandises et des personnes. De plus, le gouvernement du Canada aimerait évaluer l’impact économique de divers scénarios de restauration du pont».

Dans une déclaration écrite, le député fédéral de Louis-Hébert, Joël Lightbound, a défendu la pertinence de cette nouvelle étude.

À l’heure actuelle, Ottawa a désigné le négociateur Yvon Charest pour évaluer les meilleurs moyens d’assurer la survie du pont de Québec.

«Cette étude est complémentaire au travail important de M. Charest et vise à donner au gouvernement les données les plus à jour et les plus justes avant qu’une décision soit prise. Assurer la restauration et la pérennité du pont de Québec est une priorité pour moi et pour notre gouvernement», a dit M. Lightbound.