Rappel de 55 000 véhicules Toyota et Lexus

Le constructeur japonais Toyota procède actuellement au rappel au pays de près de 55 000 véhicules de Lexus et Toyota en raison d’un problème de pompe à carburant qui pose des risques pour la sécurité.

Selon l’entreprise, si la pompe à carburant cesse de fonctionner, en plus des témoins d'avertissement et des messages qui peuvent s'afficher sur le tableau de bord, le moteur pourrait tourner de façon irrégulière.

«Cela risque d'entraîner le calage du moteur, et il pourrait être impossible de redémarrer le véhicule, a-t-on ajouté. Si un calage se produit lors de la conduite à vitesse plus élevée, cela pourrait augmenter le risque de collision.»

Le rappel concerne 54 687 voitures : des véhicules Lexus GS 350 AWD, LX 570 et RX 350/350L 2018 et 2019; Lexus LS 500, LC 500, RC 300 AWD/350 AWD, IS 300 RWD, ES 350, GX 460 et NX 300 2019; Highlander, Sienna, Tundra, Sequoia, Tacoma et 4Runner 2018 et 2019; ainsi que certaines Corolla, Camry et Avalon 2019.

Le constructeur, qui enquête pour déterminer la cause de ce problème, a fait savoir qu’il travaille sur un correctif qui sera sans frais pour les propriétaires concernés, une fois disponible.

Toyota a précisé que les propriétaires concernés vont recevoir un avis par courrier.