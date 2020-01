Air Canada présente le premier de ses 45 avions A220 d’Airbus

Air Canada ajoute à sa flotte son tout premier A220 d’Airbus, connu anciennement sous le nom de C Series, le programme développé par Bombardier.

Une cérémonie d’accueil s’est tenue mercredi au siège social d’Air Canada, à Montréal. L’appareil, un A220-300, doit effectuer son premier vol commercialisé ce jeudi, alors qu’il volera entre Montréal et Calgary, en Alberta.

Les 45 avions A220 acquis par Air Canada au coût de 3,8 milliards $ sont assemblés à Mirabel par Bombardier. Ces appareils sont reconnus pour réduire de 20 % la consommation de carburant par siège.

«L'intégration de l'A220 d'Airbus à notre parc aérien est un moment historique pour Air Canada, a dit Calin Rovinescu, président et chef de la direction d'Air Canada.

«Nous sommes la première société aérienne au Canada à exploiter cet appareil de nouvelle génération, conçu par Bombardier et construit par des Canadiens à Mirabel, au Québec, a-t-il ajouté. L'A220 propose un confort inégalé pour un avion-monocouloir, ainsi qu'une efficience opérationnelle offrant des avantages pour l'environnement et des économies considérables.»

Les prochains appareils A220 qui s'ajouteront au parc aérien d’Air Canada seront d'abord affectés à des liaisons intérieures et transfrontalières existantes au départ de Montréal et de Toronto, notamment à destination d'Ottawa, de Winnipeg, de Calgary, d'Edmonton et de New York LaGuardia, a-t-on précisé, par communiqué.

Deux nouvelles dessertes seront ensuite desservies par les A220, soit Montréal-Seattle et Toronto-San Jose, à compter du 4 mai prochain.