Ce que vous devez surveiller

Voici les principales nouvelles à surveiller aujourd’hui dans l’actualité.

Vote sur l’acte d’accusation

C’est aujourd’hui que la Chambre des représentants vote sur l’acte d’accusation contre Donald Trump. Il s’agit de l’étape ultime avant l’ouverture du procès.

AFP

Air Canada présente son premier A220

La compagnie aérienne souligne l’arrivée du premier Airbus A220 dans sa flotte. Les journalistes présents au dévoilement seront invités à monter à bord de cet avion construit au Québec.

PHOTO COURTOISIE/Airbus

Portrait du logement au pays

Statistique Canada et la Société canadienne d’hypothèque et de logement (SCHL) présentent aujourd’hui un portrait de la situation du logement au Canada. Le rapport porte sur les centres urbains et se penche sur les tendances du marché.

JEAN-FRANCOIS DESGAGNES/JOURNAL

Voici les nouvelles qui ont marqué l’actualité de mardi

