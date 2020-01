Denyzee, la Youtubeuse millionnaire

Deux ans après avoir lancé sa chaîne sur YouTube, Delphine Giuliano, alias Denyzee, est récemment devenue la première Youtubeuse au Québec à atteindre un million d’abonnés.

«Quand je l’ai appris, j’ai pleuré, je n’en revenais pas, a expliqué la femme de 27 ans. C’était une vision que j’avais de pouvoir rejoindre beaucoup de personnes.»

Né en France, Delphine vit à Québec depuis sept ans. Dans ses capsules humoristiques, elle compare régulièrement le Québec et la France sur différents thèmes comme l’école, la drague ou encore l’esprit des Fêtes.

YOUTUBE

«L’humour, pour moi, était un peu la porte d’entrée facile quand on n’a ni le corps pour être mannequin et pour porter des bikinis, et on n’a pas le talent [pour donner des tutoriels de maquillage sur YouTube]», a-t-elle affirmé.