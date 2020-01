Des déficits inutiles, disent des chercheurs

Les déficits du gouvernement Trudeau mettent inutilement à risque les prochaines générations de contribuables, selon une étude du Centre sur la productivité et la prospérité des HEC de Montréal.

Si Ottawa a réussi à stimuler l'économie du pays en cumulant des déficits budgétaires ces dernières années, poursuivre cette stratégie au cours des années à venir serait risqué, affirment les chercheurs.

«Le gouvernement fédéral dépense beaucoup, fait des déficits, alors que la situation économique ne le justifie pas», dit le professeur Robert Gagné, un des auteurs de l'étude.

Selon lui, cela place Ottawa dans une moins bonne position advenant un choc économique telles une récession ou une montée des taux d'intérêt.

C'est sans compter, ajoute-t-il, la facture qui sera refilée aux futurs contribuables.

La dernière mise à jour présentée en décembre par le ministre des Finances du Canada prévoit des déficits totalisant 123 milliards d'ici 2025.

Le ministre Jean-Yves Duclos réplique aux conclusions de l'étude en affirmant que les dépenses du gouvernement placent au contraire le pays en meilleure posture pour affronter un choc économique.

«Si jamais une récession arrivait, on serait en position beaucoup plus solide avec une économie aussi forte pour absorber cette récession», a-t-il dit en marge d'un point de presse à Québec.

Un argument qui n'impressionne pas le Professeur Gagné.

«Ils nous disent que le patient n'est pas malade, mais on lui donne quand même des antibiotiques, ironise le coauteur de l'étude. On sait très bien qu'à plus long terme, ça peut avoir des effets défavorables.»