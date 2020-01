La vidéo devenue virale d’une jeune élève qui fait la leçon au ministre de l’Éducation Jean-François Roberge concernant le système scolaire québécois n’a pas impressionné l’analyste politique Emmanuelle Latraverse.

Si elle se dit en accord avec la jeune fille sur le fait que la réforme des structures du système d’éducation – comme le préconise le ministre Roberge – est loin d’être une priorité dans l’état actuel des choses, elle se questionne sur la vision de l’éducation de l’élève.

Selon elle, certaines phrases sont dignes du «règne de l’enfant roi qui a tout compris sur le sens de la société».

«On a trop d’instructions à l’école, pas assez d’éducation», déclare notamment Gabrielle Adams dans sa vidéo.

«Il faut savoir des faits et comprendre la vie pour pouvoir l’analyser et penser librement, lui répond Emmanuelle Latraverse. On ne peut pas bâtir la société idéale de demain sans connaître l’histoire de son pays. Et comprendre l’histoire de son pays, il y a une partie de bourrage de crâne, il y a des dates et il y a des gens, ce n’est pas juste de comprendre le concept que ce n’était pas bon.»

Cela ne veut pas dire qu’il n’y a pas une réflexion à avoir sur la qualité de l’éducation au Québec, ajoute-t-elle.

Son collègue Jonathan Trudeau note lui aussi la présence de phrases «fleurs bleues», mais estime qu’il faut encourager la jeune fille dans ses revendications tout en lui faisant comprendre qu’un équilibre est possible.

«Notre système d’éducation est loin d’être parfait, mais en même temps, on est capables de marcher et de mâcher de la gomme. Le problème avec les structures on doit s’y attarder, et aussi revoir ce qui touche l’enseignement.»

