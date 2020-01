Elle boit du Four Loko et oublie un enfant de 4 ans nu dehors

Un enfant de 4 ans a été retrouvé nu sous une température glaciale en Pennsylvanie, après que sa gardienne assoupie de 60 ans eut consommé du Four Loko, une boisson sucrée à haute teneur en alcool.

La gardienne, dont l’identité n’a pas été révélée, a été arrêtée lundi matin à New Philadelphia, une petite bourgade au nord-ouest de Philadelphie, pour mise en danger de personne mineure.

Selon le rapport de police obtenue par la chaîne ABC News, l’enfant a été retrouvée sans vêtements sur le portique de la maison à 1h du matin, alors qu’il faisait -1 degré.

«C’est une situation particulière et je suis soulagé que le petit garçon soit OK et que rien ne lui soit arrivé», a indiqué à ABC Martina Mazloom, une voisine.

Selon elle, qui connaît la famille de l’enfant, la mère était endormie et avait laissé les soins de son garçon à sa gardienne, leur voisine de leur maison jumelée. Elle a été réveillée par la police qui venait cogner à sa porte.

La boisson Four Loko a été retirée des tablettes québécoises en 2018 par son fabricant, Phusion Projects, après qu’une adolescente de 14 ans fut retrouvée morte noyée en raison d’une consommation excessive d’une boisson similaire.

Elle est toujours en vente aux États-Unis, où le breuvage est surnommé «black-out dans une cannette».