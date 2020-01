S’il respecte la décision de Meghan et Harry de prendre leurs distances avec la famille royale britannique, Mario Dumont voit bien mal comment Justin Trudeau pourrait accepter d’utiliser l’argent des contribuables pour assurer la sécurité du couple dans leur nouvelle vie canadienne.

Qu’on s’intéresse à la monarchie ou non, la question de l’arrivée du couple royal au Canada soulève des enjeux économiques et politiques dont Justin Trudeau se serait bien passé en ce début d’année.

Mario Dumont est d’avis que Meghan et Harry ont tous les droits de se sortir du cirque de la presse britannique pour aspirer à une vie plus tranquille au Canada.

«Pas sûr qu’ici on est tous conscients des tabloïds. [...] On n’a pas ça au Canada, on a des petits magazines à potins, mais il n’y a rien, rien, rien qui se compare aux tabloïds au Royaume-Uni. Autant ils ont aimé Kate, autant Meghan Markle, ils ne l’aiment pas.»

L’animateur souligne que s’il était celui dans cette situation ou que sa conjointe l’était, il serait lui aussi exaspéré. «[Harry], c’est le fils de Lady Di, c’est sûr qu’il se dit ces gens-là ont tué ma mère. Est-ce que comme couple et père de famille, on n’a pas une responsabilité de prendre notre vie en main?», demande Mario Dumont.

Une fois que cela est dit, ce n’est pas aux Canadiens d’assumer la facture. À l’instar d’une forte majorité de Canadiens, l’animateur soutient qu’il serait «courtois», de la part de la famille royale, d’offrir de défrayer les coûts liés à la sécurité du couple dans leur nouvelle vie.

Selon lui, la famille royale devrait prendre les devants et offrir des solutions au gouvernement canadien qui, lui, ne veut pas insulter personne, mais qui a une responsabilité politique envers les contribuables.

«Sur le plan de l’administration des fonds publics au Canada, je vois assez mal comment M. Trudeau peut dire qu’au nom des Canadiens, on va assumer les factures. Ça ne nous concerne pas vraiment.»