Les accessoires pour les diabétiques coûtent cher

Des milliers de jeunes Québécois sont atteints de diabète de type 1. Leurs parents demandent à Québec de rembourser les accessoires nécessaires au contrôle de la maladie.

Le diabète de type 1 apparaît habituellement durant l’enfance ou l’adolescence. Il se produit lorsque le système immunitaire détruit des cellules du pancréas qui l’empêchera de produire de l’insuline dont le corps a besoin pour bien fonctionner.

Afin de pouvoir gérer la maladie, il faut utiliser des outils comme le système de surveillance du glucose en continu, un SGC. L'appareil indique le taux de sucre, à toute heure du jour et de la nuit.

«Si ton taux est bas, il va y avoir une sonnerie et tu dois prendre du jus ou des bonbons», explique Ann, diabétique de type 1.

Une autre alerte lui dira de s'injecter de l'insuline pour ramener son taux de glycémie à la normale.

Auparavant, ses parents devaient lui piquer le doigt 10 à 12 fois par jour. «La plus grande crainte, c'est l'hypoglycémie, qu'elle soit basse, qu'elle ne se réveille pas et qu'elle tombe dans l'inconscience», affirme sa mère Laurence.

Le diabète de type 1 est une maladie chronique qui peut entraîner plusieurs complications aux yeux, aux reins et peut même causer la mort.

Les nouvelles technologies permettent aux parents de suivre à distance la progression du taux de sucre de l’enfant. Cela permet aux jeunes de mener une vie plus normale.

Mais la technologie coûte cher: 5000$ par année. L'Association des parents d'enfants diabétiques a présenté une pétition au gouvernement du Québec pour demander le remboursement des accessoires, comme le SGC. Plusieurs pays européens le font.

Au bureau de la ministre de la Santé, Danielle McCann, on ne dit ni oui ni non. On attend les recommandations de l'INESS, l'Institut national d'excellence en santé et services sociaux, qui devraient arriver assez bientôt, nous dit-on.