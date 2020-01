Les questions demeurent encore nombreuses, mercredi, au lendemain de la diffusion d’un récent jugement du Tribunal de la jeunesse concernant les sévices subis par le frère de la fillette martyre de Granby.

Le juge a sévèrement blâmé la Direction de la protection de la jeunesse (DPJ) concernant le nombre d’interventions au domicile de cette famille de Granby. Un autre juge avait statué le 30 mai 2018 que l’intégrité physique et psychologique des enfants était menacée, mais dans les six mois qui ont suivi, l’intervenante de la DPJ au dossier n’a fait aucune visite au domicile familial. Les six mois suivants, un second intervenant au dossier n’a quant à lui fait qu’une seule visite.

«Quand j’entends le PDG dire que l’intervenante au dossier était revenue à mi-temps et qu’elle avait conservé son nombre de dossiers... ce n’est pas acceptable cette réponse-là! Qu’est-ce que les gens qui étaient au-dessus de cette personne ont fait? Quel signal a été envoyé? Quel cri d’alarme a été émis?», demande Jonathan Trudeau.

Au-delà du travail lui-même, l’analyste remet en cause le fonctionnement administratif qu’il accuse de traiter les enfants comme des «numéros».

«À quel point ces enfants sont-ils vus comme des noms ou des numéros dans des dossiers plutôt que des humains? L’exemple que j’ai en tête, c’est le nombre de mains entre lesquelles ces enfants peuvent passer au sein de la DPJ, pour toutes sortes de raisons.»

Les inspecteurs du ministère de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation du Québec (MAPAQ) sont plus stricts pour l’hygiène des restaurants que la DPJ l’est envers la protection de nos enfants, enchaîne-t-il avec indignation.

«C’est inexplicable, c’est inexcusable, c’est révoltant.»

«Il y a un problème de culture [à la DPJ]», renchérit Emmanuelle Latraverse.

«On tolère qu’une intervenante n’aille jamais voir la maison et n’aille pas rencontrer les enfants. C’est absolument impardonnable de la part de la DPJ.»

