Pete Davison et Kaia Gerber seraient séparés

Nouvelle année, nouvelle rupture pour Pete Davidson. Le comédien de 26 ans et Kaia Gerber, mannequin et fille de Cindy Crawford, se seraient séparés, d'après le New York Post.

«Il semblerait que ce soit fini entre Pete et Kaia. C'était beaucoup trop oppressant pour Kaia. Pete a certaines habitudes, il est très intense avec ses copines, et Kaia n'a que 18 ans, c'était beaucoup à gérer pour elle», a expliqué une source à la publication.

La nouvelle intervient alors qu'on a appris récemment que Pete Davidson avait fait un séjour dans un centre de désintoxication pendant les fêtes.

La star du Saturday Night Live a la réputation d'enchaîner les conquêtes liées au monde du show-business, après avoir été en couple ces derniers mois avec Ariana Grande, Kate Beckinsale et Margaret Qualley.

Une réputation qu'il a tourné en dérision lors d'un récent sketch pour l'émission culte.