Première sortie publique à Vancouver de Meghan Markle

L'épouse du prince Harry, Meghan Markle, a visité mardi les locaux d'une association caritative de Vancouver, sa première sortie publique depuis que le couple a annoncé renoncer à ses obligations protocolaires et partager sa vie entre Royaume-Uni et Canada.

«Regardez avec qui nous avons pris le thé aujourd'hui», a écrit sur son compte Facebook le Downtown Eastside Women's Centre, qui se consacre à aider des femmes et des enfants en difficulté dans la métropole de la côte ouest du Canada.

L'association a posté une photo de ses membres entourant la duchesse de Sussex, dans une ambiance décontractée.

«Elle s'est beaucoup intéressée à ce qui arrive aux femmes de cette communauté, qui nous le savons, sont marginalisées et ont fait face à différents défis et obstacles à leur bien-être», a déclaré à l'AFP Kate Gibson, la directrice du centre.

«Elle était intéressée», «elle avait d'excellentes questions», a ajouté Mme Gibson.

L'accès à un logement confortable et sûr ainsi qu'aux soins médicaux ont fait partie des sujets évoqués avec l'ex-actrice américaine.

«C'était comme si n'importe quelle femme venait pour une visite», a estimé Mme Gibson saluant une interaction «naturelle» et une «conversation amusante, triste et excitante».

Situé dans l'un des quartiers considérés comme les plus pauvres du pays, le centre offre aide psychologique, repas chauds, vêtements, produits d'hygiène et un accès à des douches.

En ce mercredi inhabituellement froid et enneigé, le spacieux local est animé. Des femmes de tous âges et origines ont gardé manteaux et bonnets alors qu'elles discutent sur les canapés, sirotant des boissons chaudes et pianotant sur leur téléphone.

La venue de la duchesse de Sussex a attiré l'attention des médias internationaux. Des journalistes font la queue devant le centre, sous la neige, attendant leur tour pour un entretien avec la directrice.

Meghan Markle a passé un peu plus d'une heure dans ce centre, qui sert aussi de refuge pour la nuit et vient en aide à environ 500 femmes par jour, selon son site internet.

Mme Gibson a précisé que la visite avait rapidement été organisée, comme un «tourbillon», après qu'elle a reçu lundi un e-mail «quelque peu mystérieux» d'un assistant de Meghan Markle, qui voulait savoir si la duchesse de Sussex pouvait visiter l'établissement.

«C'était un peu étrange, alors j'ai répondu par écrit: +je ne sais pas qui vous êtes et ce que vous voulez, mais pourquoi ne pas m'appeler et nous en parlerons+», a raconté la directrice.

Après une conversation téléphonique lundi, Mme Gibson a rencontré l'assistant de Meghan Markle et son équipe de sécurité avant la venue de l'intéressée.

Le prince Harry, sixième dans l'ordre de succession au trône, et Meghan Markle avaient passé les fêtes de fin d'année au Canada sur l'île de Vancouver, avec leur fils Archie.

L'ex-actrice américaine connaît bien ce pays pour y avoir vécu plusieurs années, à Toronto, lorsqu'elle jouait dans la série «Suits».

À regret, la reine d'Angleterre Elizabeth II a consenti laisser son petit-fils et son épouse voler vers leur «nouvelle vie», en leur accordant une «période de transition» entre le Royaume-Uni et le Canada.