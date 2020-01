Une question de répartition des pouvoirs, dit le ministre

Le ministre de l’Éducation, Jean-François Roberge, continue de défendre son projet de loi 40 malgré la grogne des syndicats.

«Le projet de loi 40 abolit les commissions scolaires et les transforme en centres de service. On élimine les élections scolaires, on élimine les commissaires, mais on en profite pour revoir la répartition des pouvoirs à l’intérieur de l’organisation», soutient-il.

• À lire aussi: La CAQ renonce à l’école obligatoire jusqu’à 18 ans

• À lire aussi: Elle dit ses quatre vérités au ministre de l’Éducation

Les changements proposés permettront d’octroyer plus d’autonomie au personnel sur le terrain, selon lui. Les décisions ne seront pas prises «par le ministre ni par les fonctionnaires à Québec», dit-il.

Jean-François Roberge assure que le projet de loi réaffirmera l’autonomie professionnelle des enseignants. «La personne qui porte un jugement sur l’enseignement, c’est l’enseignant, et personne d’autre.»

Pas jusqu’à 18 ans

La Coalition Avenir Québec a renoncé à sa promesse de rendre l’école obligatoire jusqu’à 18 ans. Le ministre Roberge a expliqué préférer une avenue moins contraignante au niveau légal pour encourager les jeunes à rester sur les bancs d’école.

«Ce qu’on veut, ce n’est pas une loi qui va contraindre les jeunes. Cette obligation légale d’asseoir les jeunes dans les classes n’a pas de sens», a-t-il affirmé.

Interpellé par une élève

Questionné au sujet de la lettre ouverte écrite par une élève de secondaire 5 de Saint-Hyacinthe qui lui était destinée, le ministre a salué son éloquence.

Il a invité les jeunes du secondaire à participer à la consultation en ligne au sujet de la réforme du cours d’Éthique et culture religieuse (ECR).