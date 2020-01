Mario Dumont ne peut pas concevoir que le PDG d’Air Canada, Calin Rovinescu, se soit enfui «comme une couleuvre derrière les rideaux» afin d’éviter d’être questionné par les journalistes, mercredi, lors de la présentation du premier Airbus 220 acquis par sa compagnie.

S’il convient que l’appareil qui a été présenté mercredi est salué par les experts en aviation comme un avion de grande qualité, il note que les journalistes avaient également une série de questions pour le grand patron d’Air Canada.

«Les journalistes qui sont convoqués à la conférence de presse veulent bien parler du premier Airbus A220 qu’Air Canada reçoit, on veut bien applaudir ça, mais si on rencontre la presse, on doit être prêt à faire face à la musique sur un ensemble de sujets», dit-il.

Pourtant, Calin Rovinescu a pris la poudre d’escampette après avoir promis aux journalistes de répondre à leurs questions après la conférence de presse. Le journaliste de TVA Nouvelles Pierre-Olivier Zappa a même pourchassé le PDG pour obtenir des réponses, sans succès.

Calin Rovinescu est payé 11,5 millions de dollars pour occuper ce poste.

«Si t’es PDG, à ce salaire-là, d’une compagnie qui s’appelle Air Canada, la compagnie nationale du Canada en aviation, tu es supposé être une des cinq ou dix personnes au pays qui connaîssent le plus ça. Si toi tu ne connais pas ça, qui connaît ça? Et tu n’es pas capable de répondre aux questions?»

Et ces questions, elles étaient nombreuses. Sans être un expert du domaine de l’aviation, Mario Dumont a trouvé cinq sujets dignes de mention qui auraient pu être discutés avec le numéro un d’Air Canada : la hausse du prix des billets, les nouveaux frais de 140 $ sur les bagages, la transaction pour l’acquisition d’Air Transat, le nombre de plaintes contre l’avionneur et la crise des Boeing 737 MAX.

«Sur ces sujets-là, je ne peux toujours bien pas croire qu’il a peur des journalistes! T’es PDG d’Air Canada!», s’exclame l’animateur.

Lorsque les journalistes se déplacent à l’invitation d’une compagnie, rappelle-t-il, on ne peut pas juste parler du positif et éviter les questions plus corsées. «Ce n’est pas une œuvre de charité, c’est Air Canada», dit Dumont.

«Gérer, ce n’est pas toujours facile, ce n’est pas toujours le fun, mais c’est pour ça que tu es payé ce salaire-là.»