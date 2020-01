Dernier hommage pour l’ex-ministre fédéral John Crosbie

Un dernier hommage a été rendu jeudi à l’ex-ministre fédéral conservateur John Crosbie dans sa province natale de Terre-Neuve-et-Labrador.

John Crosbie est mort la semaine dernière à l’âge de 88 ans.

• À lire aussi: Décès de l’ex-ministre fédéral John Crosbie

M. Crosbie a d’abord été député, puis ministre provincial, avant de faire de saut au fédéral en 1976. Il s’est d’ailleurs retrouvé au sein des cabinets ministériels de Joe Clark et de Brian Mulroney. Il a été ministre des Finances, puis ministre des Pêches. Il a quitté la vie politique en 1993.

Dans son éloge funèbre prononcé durant les funérailles à Saint-Jean, Brian Mulroney a vanté son ancien ministre.

«C’était un homme de principe et d’une intégrité sans faille. John était direct et réfléchi dans ses approches, brillant, avec un sens de l’humour et toujours bien préparé», a dit l’ancien chef conservateur, en soulignant de plus la loyauté de M. Crosbie.

Le premier ministre fédéral Justin Trudeau était présent aux obsèques, tout comme l’ancien premier ministre du Québec Jean Charest, qui songe sérieusement à se lancer dans la course à la direction du Parti conservateur du Canada.