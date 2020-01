Flotter pour réapprendre à marcher

Un nouvel équipement permet aux thérapeutes de l’IRDPQ de remettre sur pied plus rapidement leurs jeunes patients en réadaptation, comme Mailho Boucher, un jeune de 14 ans victime d’un grave AVC l’automne dernier.

L’appareil nommé ALTER G est en fait un tapis roulant, couvert d’une soufflerie rattachée à la taille du patient. La force de l’air permet de soustraire entre 20% et 80% du poids du patient, ce qui permet de reprendre plus rapidement la marche lors de tout processus de réadaptation.

Le sophistiqué tapis roulant, nouvellement acquis par l’Institut de réadaptation en déficience physique de Québec, a été un baume sur les souffrances de la famille de Mailho. Une lueur d’espoir qui leur permet de revoir leur jeune gaillard, affaibli, mais sur ses pieds l’instant de quelques minutes.

Lueur d’espoir

L’adolescent, qui a dû tout réapprendre, était d’abord cloué dans un fauteuil roulant. Il a d’abord fait quelques pas, appuyé sur des rampes avec une marchette, mais l’arrivée de l’ALTER G lui donne la confiance nécessaire pour remettre un pied devant l’autre.

Chaque fois, la scène touche ses parents qui ont craint de le perdre.

«Juste pour vous dire, il est chanceux d’être encore là», confie sa mère, Isabelle Lagacé, précisant que le jeune homme a de lourdes séquelles, notamment une paralysie et de graves problèmes de langage et de compréhension.

«[En le voyant marcher], on est passé au travers toutes les émotions. [...] Ça ne se décrit pas», ajoute son père, Jean-Rock Boucher.

La thérapeute qui accompagne le jeune homme dans le long processus de rééducation souligne aussi l’apport de l’appareil dans le cheminement. «Il est reparti à la base. Il ne tenait même plus assis», explique Julie Lavallée, physiothérapeute à l’IRDPQ.

Les données collectées par la machine, comme la pression déposée sur chacun des pieds, la longueur des pas et d'autres données permettent un suivi de l’évolution. «Ça permet une rétroaction en direct. Il voit les chiffres à l’écran, le graphique s’il faut qu’il mette plus de poids sur la droite par exemple. S’il fait le pas droit plus court, on le voit», précise Mme Lavallée.

Grâce aux fondations

L’appareil est atterri à l’IRDPQ dernièrement «un peu par hasard». C’est une physiothérapeute de l’institut en formation en Floride qui a été mise en contact avec ALTER G et a immédiatement vu les bénéfices pour les patients.

Après plusieurs démarches, la Fondation Élan et Opération Enfant Soleil ont permis l’acquisition de l’appareil, le seul dans le réseau public québécois. Il s’agit d’un investissement d’environ 60 000 $.

«Les fondations n’ont pas hésité à embarquer et ça fait toute la différence pour nous. Si ce n’était pas d’eux, nous n’aurions pas pu offrir cet outil-là à nos jeunes», souligne Mireille Ouellet, directrice adjointe DI-TSA-DP volet Jeunesse au CIUSSS de la Capitale-Nationale.

Alter G

- Tapis roulant antigravité.

- Réduit le poids du patient qui y marche de 20% à 80%.

- Permet de reprendre plus rapidement la marche et même la course durant la réadaptation.

- Développé à la suite de travaux de la NASA.

- Coût d’environ 60 000 $.