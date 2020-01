«J.E.» diffuse ce soir un grand reportage sur la présence des cartels mexicains de la drogue à Montréal: «Narcos PQ».

Disponible depuis mai dernier sur Club illico, l'enquête menée par le journaliste Félix Séguin et la réalisatrice-vidéaste Ninon Pednault fait l'objet d'une émission spéciale d'une heure de «J.E.», ce soir, à 21 h.

Depuis son dévoilement il y a près de huit mois sur la plateforme de Vidéotron, l'histoire a évolué. Il y a donc eu «réactualisation d'informations sur l'implantation des cartels au Canada et au Québec», confie Félix Séguin.

Le Journal de Québec

«Le gouvernement avait nié que tant de membres de cartels se trouvaient ici - il y en a 200 au Québec et 400 au Canada - et qu'ils ont continué à entrer.»

En plein cœur de l'action

Afin de dévoiler une première fois cette grosse histoire l'an dernier, Félix Séguin et Ninon Pednault ont plongé au cœur de l'action, dans une chaude ville du Mexique.

«Avec l'aide d'un photographe d'Acapulco, Bernandino Hernandez, on a réussi à s'incruster dans la réalité d'Acapulco, confie le journaliste. Juste dans les 72 heures passées à tourner à Acapulco, il y a eu huit morts. Ce n'était pas de la tarte de tourner là, mais on a réussi à avoir accès à ce qu'est la vie dans une ville gangrenée et handicapée par les cartels.»

Le travail de recherche que le duo a effectué avant de se rendre en Amérique centrale a porté ses fruits.

«On est très fiers d'avoir trouvé des familles de victimes de cartels au Mexique qui voulaient nous parler, d'avoir pu passer aussi du temps dans un des endroits les plus chauds de la planète en matière de violence: Acapulco. C'est un des endroits où le gouvernement du Canada émet un avis d'éviter tout voyage non essentiel en raison de la guerre des cartels», ajoute Félix Séguin.

Une réalité méconnue

«Narcos PQ» contient également des témoignages de Québécois qui passent chaque année leur hiver dans cette ville mexicaine, mais qui ne se doutent pas que l'endroit est loin d'être un paradis.

Félix Séguin ne cache pas que lui et sa collègue ont aussi été étonnés en effectuant leurs démarches. «On ne croyait pas que Montréal avait des liens si fermes avec les cartels mexicains. On aurait pu s'en douter, mais nous aussi, quelque part, on ne le voyait pas.»

En tournant «Narcos PQ», Félix Séguin et Ninon Pednault ont voulu informer les gens sur ce qui se passe dans la métropole en matière de crime. «En les informant, on prétend qu'on peut les rendre plus conscients de la réalité criminelle de Montréal, sortir des ornières où on parle toujours des mêmes Hell's Angels, des mêmes mafieux, et voir que la criminalité organisée est plus importante qu'on pense à Montréal», conclut le journaliste.

Ne manquez pas «J.E.», ce soir, 21h, sur les ondes de TVA.