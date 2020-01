Malgré les nombreux projets-pilotes concluants de ratios de personnel infirmier par patients, le gouvernement n’est toujours pas intervenu afin d’instaurer des limites de patients alors que la saison de la grippe bat son plein et que les urgences débordent.

Pour l’ancienne députée péquiste de Taillon et nouvelle collaboratrice à l’émission «La Joute» Diane Lamarre, Québec se doit de mettre en application des mesures concrètes pour alléger l’essoufflement professionnel des infirmières.

«On est très bons au Québec pour faires des études, faire des projets-pilotes, et quand on démontre que c’est nécessaire et que c’est ça qu’il faut faire, on ne le fait pas. C’est vraiment frappant, particulièrement dans le milieu de la santé», souligne Mme Lamarre.

Elle croit par ailleurs que les mesures déjà prises ne visent peut-être pas les bons territoires, puisque de façon systématique, le grand Montréal – l’île de Montréal, la Montérégie, les Laurentides et Lanaudière – se trouve en situation de débordements dans ses urgences.

Plusieurs mesures sont lancées, poursuit l’analyste, mais sont-elles bien arrimées?

«Il est là le défi de la CAQ. Quand on donne de l’argent, est-ce qu’il y a des gens qui assurent un bon suivi sur le terrain et qui s’assurent que les résultats sont au rendez-vous?», se demande-t-elle.

Pour son collègue Pierre Nantel, une impression de «gigantisme» se dégage du système de la santé au Québec. «J’ai l’Impression parfois que le système souffre d’une espèce de globalisation qui est alourdie», dit-il.

Selon lui, le budget devrait être divisé pour que les administrateurs locaux soient en mesure de bien utiliser l’argent selon leurs besoins spécifiques.

Voyez l’extrait de l’émission «La Joute» dans la vidéo ci-dessus.