Quels sont les meilleurs et les pires régimes?

En entrevue avec Denis Lévesque, la nutritionniste Isabelle Huot décortique le très attendu palmarès des meilleurs régimes alimentaires publié par le US News and World Report.

«Les résultats viennent d’être publiés et je suis assez contente», avoue d’entrée de jeu l’experte, qui vient de faire paraître «Les menus kilo solution vol. 2», précisant que la démarche du média américain est «sérieuse».

Les pires

Selon le palmarès, on retrouve dans le bas du classement le populaire régime cétogène, soit au 34e rang sur 35!

«Ce que j’aime c’est que ce n’est pas moi qui le dit! J’étais dans la tourmente l’année dernière parce que j’étais une des seules à me prononcer sur cette approche », affirme Isabelle Huot.

«Oui, à court terme il a une note relativement bonne pour la perte de poids. C’est toutefois un régime qui est inquiétant pour plein d’autres facteurs», précise la nutritionniste

Les régimes Atkins, Dukan et paléo font aussi bien piètre figure, pointant tous parmi les 10 derniers du classement.

Les meilleurs

Au sommet du classement, on retrouve le régime méditerranéen : une position enviable qui réjouit Isabelle Huot : «je suis bien contente! Ça fait 20 ans que je dis ça».

«Ça reste une approche basée sur des données probantes, pas nécessairement pour la perte de poids [...] mais qui est saine à long terme sur la santé globale», précise l’experte.

Les régimes DASH, flexitarien et Weight Watchers font aussi bonne figure.

Isabelle constate finalement que les régimes qui se trouvent en haut de la liste «proposent les mêmes conseils de base» et affirme qu’elle les auraient classés «pas mal» de la même façon que le panel d’experts du US News and World Report.