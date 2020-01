Un message caché dans une vidéo du prince Harry?

Le prince Harry a partagé sur les réseaux sociaux, jeudi, une vidéo d’un de ses engagements royaux, peut-être un des derniers auquel il participera.

Jusque-là, rien d’anormal pour celui qui partage régulièrement des images des activités royales auxquelles il participe.

• À lire aussi: Meghan Markle aperçue pour la première fois au Canada depuis le «Megxit»

• À lire aussi: Elizabeth II s'accorde avec Harry et Meghan sur une «période de transition»

• À lire aussi: William et Harry dénoncent une «fausse histoire»

Ce qui a soulevé les passions, et les suspicions, chez plusieurs, c’est la musique qui a été choisie pour accompagner la Story Instagram... et surtout les paroles de celle-ci.

Dans la chanson «This is the One» du groupe de rock alternatif britannique The Stone Roses, on peut lire des paroles telles que «I’d like to leave the country» (J’aimerais quitter le pays). On comprend aussi que le groupe voudrait quitter le Royaume-Uni «pour un mois de dimanches». Il s’agit d’un clin d’œil plus ou moins subtil au récent scandale du Megxit et au désir du prince Harry et de son épouse Meghan de partager son temps entre l’Amérique du Nord et le Royaume-Uni.