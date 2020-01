Le présumé meurtre d’une autre femme par son conjoint à Mascouche s’ajoute à une série noire de violence conjugale au Québec. Pour l’analyste Antonine Yaccarini, le gouvernement ne pourra pas clamer qu’il fait de la sécurité des femmes une priorité tant que les organismes qui leur viennent en aide continuent d’être aussi sous-financés.

«C’est faux de dire que c’est une priorité pour le gouvernement», tranche-t-elle sévèrement, sans rejeter le blâme sur ce gouvernement plus qu’un autre, puisque la situation est loin d’être nouvelle.

Et l’analyste politique sait de quoi elle parle, ayant elle-même travaillé en prévention du suicide.

«Il fallait toujours essayer de trouver des projets pour avoir des budgets. Parfois, les budgets arrivaient un an après notre événement. Ça fait en sorte qu’il faut remplir beaucoup de paperasse, mais pendant ce temps, les gens sont occupés à remplir des demandes de subventions, pas à aider les autres», déplore-t-elle.

Le gouvernement doit par ailleurs faire un effort supplémentaire pour tendre l’oreille aux besoins de cette clientèle, qui n’a ni les moyens ni le temps de faire des revendications.

«Ce ne sont pas des gens qui vont aller faire des manifestations dans la rue, ce n’est pas le Conseil du patronat ou un syndicat qui a beaucoup de moyens, ce sont des clientèles qui vont toujours avoir des difficultés à être représentées», illustre Antonine Yaccarini.

Avec le dépôt d’un nouveau budget qui est à nos portes à Québec et des surplus dans les coffres de l’État, il n’y a aucune raison pour que cette situation perdure, insiste-t-elle.

«Les solutions, elles existent, ajoute l’analyste Caroline St-Hilaire. On a juste à aller parler aux organismes qui travaillent sur le terrain, elles en ont des solutions. On a juste à y donner suite et à débloquer un peu d’argent, comme on le ferait pour des enjeux économiques.»

Voyez l’extrait de l’émission «La Joute» dans la vidéo ci-dessus.