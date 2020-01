Il trouve 43 000$ dans un vieux divan... et les redonne à sa propriétaire

Un homme du Michigan qui a récemment acheté un divan usagé pour son sous-sol a eu la surprise de sa vie quand il a trouvé plus de 43 000$ qui y avaient été cachés. Il a décidé de remettre la somme à son propriétaire.

Howard Kirby aime beaucoup acheter des meubles dans des friperies. En décembre, il s’est procuré un divan pour mettre dans son sous-sol au magasin ReStore Habitat for Humanity d’Owosso.

Ce n’est toutefois que la fin de semaine dernière qu’Howard et sa fille ont ouvert le pouf du divan qu’ils trouvaient inconfortable. C’est là qu’ils ont découvert les milliers de dollars qui avaient été dissimulés dans le pouf du divan.

En tout, 43 170$ ont été trouvés dans le coussin. Howard ne se sentait pas à l’aise de garder cet argent.

Il a donc contacté la friperie pour retrouver la personne qui avait donné le divan.

Le divan appartenait au grand-père de Kim Fauth-Newberry qui est décédé l’an dernier. Lorsqu’Howard lui a remis l’argent, elle n’avait pas de mots.

Un avocat a dit à Howard qu’il n’avait aucune obligation légale de redonner l’argent, mais que moralement, il sentait que c’est ce qu’il devait faire.

«On entend des histoires comme ça parfois et je me suis toujours demandé ce que je ferais dans une telle situation. Maintenant, je le sais, je me sens bien», conclut-il.