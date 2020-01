La SAQ investira des millions pour moderniser ses équipements

La Société des alcools du Québec (SAQ) injectera des millions de dollars pour revamper son site transactionnel et moderniser l’ensemble de ses équipements servant aux paiements à la caisse à travers son réseau.

Dès février, la société d’État entamera le déploiement de sa nouvelle plateforme de commerce en ligne. D’importantes modifications seront apportées au fil des semaines. La dernière refonte remontait à 2013.

«En proposant un site qui s’adaptera naturellement à toutes les tailles d’écrans et en simplifiant le processus de recherche de produits et d’achat en ligne, la SAQ s’adapte aux nouvelles réalités du commerce de détail», répond au Journal le porte-parole Mathieu Gaudreault.

Ce dernier n’a toutefois pas voulu fournir le montant des investissements qui auront été nécessaires pour mettre à jour le site SAQ.com. Le contrat avait été conclu en 2018 avec l’agence montréalaise Absolunet.

Un web amélioré

La direction promet aussi que l’offre sur le web avec le programme Cliquez, achetez et ramassez sera éventuellement bonifiée. Il faut dire que plusieurs consommateurs reprochent à la SAQ, depuis des années, le manque de produits offerts sur son site transactionnel.

En mars 2015, lors du lancement du programme Cliquez, achetez et ramassez, la direction avait promis un accès à la majorité des vins et spiritueux. Or, moins de 35 % des produits en stock y sont offerts.

Par ailleurs, la SAQ remplacera, en 2020, l’ensemble de son réseau de caisses enregistreuses et d’ordinateurs dans ses 409 magasins. Les équipements de la Société québécoise du cannabis seront également changés.

La facture du chantier est estimée à plus de 6,3 millions $. C’est la compagnie Fujitsu qui a remporté l’appel d’offres.