Tout indique que l’homme accusé d’avoir assassiné sa conjointe à Mascouche menait une double vie qui avait récemment été révélée, comme quoi il ne faut jamais se fier uniquement aux apparences, rappelle Richard Martineau.

«Sur notre page Facebook, on va mettre des photos de nous toujours souriants. Tout le temps dans le sud. On a vu la photo de ce gars-là avec sa conjointe et ses six enfants à Disneyworld», note le chroniqueur.

Le père des six enfants, qui était tout récemment éducateur au Centre jeunesse de Laval, aurait échangé des messages explicites avec une mineure du Centre jeunesse. C'est le père de l'adolescente en question qui aurait découvert la conversation et porté plainte à la Direction de la protection de la jeunesse.

«Soudainement, sa vie qu’il gardait cachée arrive à la surface, est dévoilée. J’imagine que le gars est incapable de vivre avec ça. Et là, paf! Il explose», déplore Richard Martineau.

Comme quoi, malgré l’image que l’on projette, personne n’est à l’abri de ce genre de tragédies.

«Quand vous vous promenez en auto et que vous voyez les maisons, dites-vous que derrière certaines portes il y a des drames qui se trament dans certaines familles», souligne-t-il.

