L'équipe de campagne de Jean Charest prend forme

Jean Charest n'a pas encore confirmé qu'il sera candidat pour la direction du Parti conservateur du Canada (PCC), mais son équipe de campagne prend forme.

Selon ce qu’a appris TVA Nouvelles, au moins trois députés du Québec sont prêts à appuyer l'ex-premier ministre du Québec s'il se lance.

L’élu de la région de Québec Steven Blaney a indiqué voir la candidature de Jean Charest d'un bon œil, sans toutefois confirmer qu'il lui donnera son appui.

M. Charest a par ailleurs réservé les services de Norm Vocino, qui agirait comme directeur de son éventuelle campagne.

M. Vocino a travaillé avec Kevin O'Leary lors de la dernière course à la direction du Parti conservateur, en 2017, avant de joindre le camp d'Andrew Scheer.

Plusieurs sources conservatrices ont aussi affirmé à TVA Nouvelles que l'équipe de Jean Charest demeure très active dans sa quête d'appuis.

Selon l'entourage de l’ancien premier ministre québécois, la décision de ce dernier de se lancer dans la course n'est pas encore prise.

La course à la chefferie du PCC a été officiellement lancée lundi et ceux qui désirent y participer ont jusqu’à la fin février pour se manifester. L’ex-ministre et ancien chef des progressistes-conservateurs Peter Mackay a déjà confirmé qu’il sera de la partie.

La députée ontarienne Marilyn Gladu a aussi annoncé qu’elle se portera candidate. Le Franco-Albertain et élu de la région d’Ottawa Pierre Poilievre devrait aussi se lancer.

Le successeur au chef sortant Andrew Scheer sera élu le 27 juin, au terme d’un congrès à Toronto.