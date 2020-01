Les six enfants de Jaël Cantin et de son conjoint Benoit Cardinal se sont retrouvés déracinés du jour au lendemain, sans parent.

• À lire aussi: Le fardeau des victimes de violence conjugale

• À lire aussi: Cinq drames familiaux en quelques semaines au Québec

• À lire aussi: Benoit Cardinal accusé de meurtre non prémédité

Stéphanie Deslauriers, éducatrice spécialisée, explique que le processus sera long avant que les enfants, qui étaient tous présents au moment du drame, retrouvent une vie normale.

«Ils sont conscients à des degrés différents de ce qui s’est produit. Il va y avoir tout ce qui est émotions contradictoires par rapport au père. C’est mon papa, je l’aime, mais c’est à cause de lui que je n’ai plus de maman», a-t-elle expliqué à l’émission LCN Maintenant.

«Les enfants continuent d’aimer leurs parents, donc les enfants vont continuer d’aimer leur père, mais ils risquent d’être confrontés à des sentiments très contradictoires.»

Les enfants âgés de 1 à 12 ans devront avoir un suivi psychologique important. «Ils sont rendus à des stades développementaux différents, ils ont des compréhensions différentes. Elle va grandement diverger entre l’enfant d’un an qui cherche ses parents, pour le grand de 12 ans, il est pleinement conscient», ajoute-t-elle.

Le drame peut également avoir des répercussions chez d’autres enfants qui connaîtrait la famille, que ce soit des amis ou des compagnons de classe.

«Dans notre tête, on a l’impression que ce genre de situation survient à des personnes qu’on ne connait pas, dans des pays lointains, et que nous on est complètement immunisé, mais ça fait en sorte que ça concrétise cette réalité», affirme Mme Deslauriers.

Selon elle, si un enfant en parle à son parent, il faut leur expliquer à la mesure de leur compréhension. «On va recommander de répondre aux questions sans aller plus loin», précise-t-elle.

Si vous avez besoin d’aide

SOS Violence conjugale

www.sosviolenceconjugale.ca

1 800 363-9010

Centre d’aide aux victimes d’acte criminel

www.cavac.qc.ca

1 866 le CAVAC (532-2822)

Ligne québécoise de prévention du suicide

www.aqps.info

1 866 APPELLE (277-3553)