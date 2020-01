Maison endommagée par un chauffard ivre: ses assurances explosent

Le propriétaire d'une résidence de Saguenay lourdement endommagée par un chauffard ivre, en 2016, a vu le coût de ses assurances exploser au cours des dernières années. Michel St-Hilaire dénonce cette situation qu'il juge inacceptable.

Il espère que la décision du tribunal d'autoriser son assureur à réclamer la totalité de la facture des réparations au chauffard sera aussi à son avantage.

L'accident, a-t-il indiqué vendredi à TVA Nouvelles, avait causé des dommages d'un peu plus de 80 000 $, somme qu'a accepté de payer sa compagnie d'assurance.

«On a été six mois à ne pas pouvoir rentrer dans la maison en attendant que les travaux commencent», a dit Michel St-Hilaire.

Son assureur a aussi accepté de débourser 8000 $ pour ses frais de subsistance pendant cette période.

La compagnie d'assurance s'est récemment tournée vers la Cour supérieure pour forcer le chauffard à payer la totalité de la facture, soit 90 000 $, et le tribunal lui a donné raison.

Michel St-Hilaire se réjouit de constater qu'on impute cette responsabilité au chauffard, mais cette histoire continue de la hanter chaque fois qu'il doit renouveler sa police d'assurance.

«Ce sont mes assurances qui ont payé, mais c'est moi qui paie la franchise et je ne suis plus capable de m'assurer. Les compagnies ne veulent à cause de la réclamation que j'ai dû faire, a indiqué M. St-Hilaire. Je suis considéré comme une personne à risque.»

Les compagnies qui acceptent de l'assurer le font à des prix exorbitants.

«Ça va me coûter 3000 $ cette année pour assurer cette maison-là, a-t-il précisé. On va peut-être devoir penser à vendre et à changer nos plans de retraite.»

Cette situation est un non-sens selon lui. «C'est illogique, mais apparemment que c'est comme ça», a déploré Michel St-Hilaire.

Il espère que son témoignage poussera les compagnies d'assurance à réévaluer leur façon de faire, particulièrement lorsque les dommages ont été causés par la négligence d'une personne ivre.