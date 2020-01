Au lendemain du meurtre de Jaël Cantin par son conjoint, Mario Dumont a d’abord une pensée pour les six enfants qui vivront désormais séparés les uns des autres.

«Pour ces enfants-là, hier, la vie s’est arrêtée», laisse-t-il tomber.

Lors de drames comme celui qui s’est produit hier à Mascouche, les enfants sont normalement pris en charge par des membres de la famille, mais selon Mario Dumont, il apparait clair que les six enfants du couple seront séparés.

«Pour les petits, qui ont un an et trois ans, celui de douze ans c’est ton grand frère ou ta grande sœur qui va t’influencer dans la vie, qui va être un modèle, qui va s’occuper de toi (...) mais là, les grands et les petits risquent de vivre dans des maisons séparées et de se voir deux fois par année, à Noël et à Pâques», se désole le chroniqueur

«Alors ton grand frère, au lieu d’être ta référence, il devient un étranger», ajoute-t-il.

