Céline chante «Somewhere over the rainbow» pour sa mère

Céline Dion a partagé une émouvante vidéo montrant un extrait de son plus récent spectacle, où elle interprète la chanson «Somewhere over the rainbow» pour rendre hommage à sa mère, Thérèse Tanguay Dion, décédée vendredi.

«Je t’aime maman», a simplement écrit la chanteuse pour accompagné l’extrait où on la voit interpréter la populaire pièce vêtue d’une robe blanche sous une immense photo de la défunte.

La chanteuse a aussi pris un moment pour s’adresser à la foule du American Airlines Arena de Miami, vendredi soir.

«Maman a attendu que nous soyons tous ensemble avant de partir», avait-t-elle déclaré.

«Je suis certaine qu’elle voulait que je sois la meilleure version de moi-même ce soir et je sais aussi qu’elle voudrait que vous passiez tous un merveilleux moment», avait ajouté la chanteuse, visiblement émue.

Celle qu’on surnommait affectueusement Maman Dion est décédée à l'âge de 92 ans.