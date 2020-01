L'Acadie, une voisine qu’on connaît peu

Les Québécois aiment bien les Acadiens, mais ils les connaissent peu, révèle un sondage Léger, ce qui fait dire à plusieurs observateurs qu’il est temps pour les deux peuples de se rapprocher.

Même si 63 % des répondants de ce coup de sonde Léger–Le Journal–L’Acadie Nouvelle affirment avoir une bonne opinion des Acadiens, 80 % d’entre eux sont incapables d’obtenir la note de passage lorsqu’ils sont soumis à un questionnaire sur l’histoire et la culture acadiennes, dont vous pouvez lire ci-contre des extraits vous permettant de tester vos propres connaissances.

Pour le militant acadien de longue date Jean-Marie Nadeau, ces résultats démontrent un certain fossé entre les deux peuples, malgré des liens forts. «Il y a sept milliards de dollars de chiffre d’affaires entre le Nouveau-Brunswick et le Québec. C’est l’équivalent des échanges du Québec avec la France et la Grande-Bretagne réunies, ce n’est pas rien», insiste M. Nadeau.

«Petit frère»

Pour le sondeur Jean-Marc Léger, lui-même descendant acadien, l’impression qu’ont les Québécois de l’Acadie a bien des similitudes avec celle que la France a du Québec.

«Le Québec a un certain snobisme envers l’Acadie, au même titre que les Français snobent un peu les Québécois. [...] Je dirais que si les Français sont nos cousins, les Acadiens sont un peu comme notre petit frère», souligne M. Léger.

«Et un petit frère qui a besoin d’amour !» relance Jean-Marie Nadeau, qui souhaiterait voir les Québécois aller au-delà de ce qu’il appelle «le syndrome de l’eau chaude».

«Après la journée à la plage, il serait bien d’aller voir une pièce de théâtre, un spectacle, de s’intéresser à cette culture», suggère le patriote acadien, qui a récemment publié un livre sur ce grand rapprochement, intitulé Québec-Acadie : fini le niaisage.

Survie du français

Premier pas possible, un sommet « sur le rapprochement des francophonies canadiennes » sera organisé par Québec l’été prochain. La ministre responsable des Relations canadiennes et de la Francophonie canadienne, Sonia LeBel, fonde beaucoup d’espoir en cette rencontre. Surtout pour la survie du fait français.

«Je veux qu’on crée ces liens-là. Si on veut que la finalité du français au Québec demeure, soit forte pour les prochaines générations, on a besoin que le français dans les autres provinces aussi soit fort», croit Mme LeBel.