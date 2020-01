Un homme évite la mort de peu!

La police de le l’État d’Iowa a publié une impressionnante vidéo sur sur compte Twitter.

La caméra d’un camion de livraison qui venait de faire une sortie de route a capté l’épeurante scène.

On peut voir un policier suivi d’un homme passer devant le véhicule immobilisé alors qu’au loin, une camionnette fait elle aussi une sortie de route et se dirige dangereusement vite vers eux. Le second a tout juste le temps de la voir arriver du coin de l’œil pour s’écarter du chemin.

Heureusement, personne n’a été blessé sérieusement dans la violente collision, survenue en bordure de l’autoroute I-80, dans l’ouest de l’État.