Un prof dépense une subvention de 185 000$ en strip-tease

Un ancien professeur de l’université Drexel à Philadelphie a été arrêté et accusé d’avoir dépensé pas moins de 185 000$ accordés en subventions dans les bars de strip-teaseuses, bars sportifs et iTunes.

Chikaodinaka Nwankpa, 57 ans, fait face à des accusations criminelles après avoir utilisé une bourse octroyée dans le cadre de recherches à des fins de divertissement pour adultes, des repas et autres dépenses, d’après CNN.

Nwankpa est l'ancien président du département d'ingénierie de l'université, a indiqué un communiqué.

«M. Nwankpa a détourné de manière inappropriée et criminelle des dizaines de milliers de dollars qui ont été alloués à des fins de recherche pour son propre plaisir privé. Il a trahi l'Université Drexel», a déclaré le procureur de district Larry Krasner.

Les dépenses présumées de Nwankpa ont été remarquées lorsqu'un audit a révélé plusieurs achats non autorisés et «sans reçu» entre 2010 et 2017. Il aurait dépensé plus de 96 000 $ dans des lieux de divertissement pour adultes et des bars sportifs, ainsi que plus de 89 000 $ dans des achats, des repas et d'autres achats non autorisés sur iTunes

Le professeur a tenté de faire passer les dépenses du club de strip-tease comme des frais de restauration et de nourriture. De nombreuses accusations ont été traitées entre minuit et 2 heures du matin, a indiqué le bureau du procureur de la République.

Nwankpa a été suspendu après le début d'une enquête, et a finalement démissionné. L'homme a été arrêté par la police universitaire et libéré sous caution de 25 000 $ plus tôt cette semaine.

Une audience préliminaire est prévue le 29 janvier prochain.