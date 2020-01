Une voiture se fait ensevelir sous la neige en direct

Petit projet de fin de semaine pour un résident de Saint-Jean, à Terre-Neuve-et-Labrador : filmer une voiture disparaître sous une bordée de neige historique.

Dans la vidéo amateur, on distingue un véhicule utilitaire sport stationné sur dans une rue résidentielle se faire recouvrir, peu à peu, par la neige qui ne cesse de tomber. La chaussée semble totalement impraticable.

La ville – et la voiture – a été recouverte par plus de 75 centimètres en 24 heures, accompagnés de vents de plus de 160 km/h, soit ceux d’un ouragan de catégorie 2.

Cette tempête hivernale sans précédent a obligé la municipalité à déclarer l'état d'urgence vendredi, une première en 36 ans.