Circulation: une solution technologique ignorée par Montréal?

Une entrepreneure croit avoir trouvé une solution pour gérer les entraves à la circulation, mais se bute aux portes closes de la Ville de Montréal.

Caroline Arnouk, fondatrice d’OPA Technologie, compte déjà pourtant sur des clients très importants, dont Québec et Brossard. La solution technologique de cette entreprise en démarrage, fondée en 2015, vise à mieux gérer la circulation et coordonner les chantiers.

L’entrepreneur affirme à cet effet que l’administration de la métropole ne semble pas intéressée et ne retourne même pas ses appels.

«On a cinq ans et on est prêt à faire affaire avec la Ville de Montréal. On a de l’historique, on a de bonnes références et notre logiciel a même été mis à jour pour répondre au système utilisé par la Ville», argumente Caroline Arnouk.

«Il faut nous donner la chance. On a une solution qui peut aider tout le monde», ajoute-t-elle.

La Ville de Montréal a rapidement réagi aux récriminations de l’entrepreneure : on précise que les démarches faites par l’entreprise au cours des dernières années ne s’étaient pas avérées concluantes, mais qu’il serait possible de s’asseoir à nouveau avec elle pour analyser l’évolution de sa technologie.