Le Canada insiste sur l'envoi des boîtes noires en Ukraine ou en France

Le Canada a insisté dimanche auprès de Téhéran pour que les boîtes noires de l'avion ukrainien abattu par l'Iran le 8 janvier soient envoyées «rapidement» en Ukraine ou en France.

Le ministre des Affaires étrangères François-Philippe Champagne a dit avoir contacté son homologue iranien à ce propos.

«J'ai réitéré la position du Canada que les boîtes noires soient envoyées le plus rapidement possible soit en Ukraine soit en France pour que ce puisse être fait dans un endroit ou l'expertise existe et que ce soit fait de façon transparente», a déclaré M. Champagne en marge d'un séminaire du cabinet à Winnipeg.

Le ministre réagissait à une déclaration du directeur du bureau d'enquêtes de l'organisation iranienne de l'aviation civile Hassan Rezayifar indiquant que l'Iran entendait garder les boîtes noires au moins pour le moment.

«Les boîtes noires du Boeing 737 ukrainien sont en Iran et nous ne prévoyons pas pour le moment de les envoyer», a déclaré M. Rezayiar, selon l'agence iranienne IRNA.

«Nous allons essayer de décrypter les boîtes noires en Iran et nos options ensuite sont l'Ukraine et la France. mais pour le moment nous ne projetons pas de les expédier dans un autre pays», a-t-il ajouté.

Justin Trudeau avait appelé vendredi les autorités iraniennes à envoyer en France les boîtes noires de l'appareil abattu «par erreur» par l'Iran, jugeant que seuls un petit nombre de pays «comme la France ont les laboratoires» pour bien analyser leur contenu.

La catastrophe a fait 176 victimes, dont 57 citoyens canadiens et 29 personnes ayant le statut de résident permanent au Canada.

Le Canada et l'Iran n'ont pas de relations diplomatiques et M. Champagne avait rencontré pour la première fois en tête à tête son homologue iranien Javad Zarif en Oman à la fin de la semaine dernière.

M. Champagne a souligné qu'il jugeait l'Iran «jour après jour en fonction non de leurs mots, mais de leurs actions».