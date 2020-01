Une jeune schizophrène forcée d’abandonner l’école

Une jeune femme de Longueuil souffre de schizophrénie affective, mais souhaite malgré tout vivre une vie la plus normale possible. Elle s'est même inscrite à l'école, mais un accès difficile aux prêts et bourses pourrait faire avorter son projet.

Rachel Guilbeault vivait auparavant de prestations du gouvernement, mais a décidé prendre sa vie en main et de s’inscrire dans un DEP à temps partiel en infographie: un champ d’études où elle excelle.

«J’adore ça [...] et je réussis très bien! J’ai des 90% et des 100%. Mes profs sont super fiers de moi», raconte-t-elle.

La jeune femme croyait toutefois avoir accès à un programme de prêts et bourses afin de payer ses nombreux médicaments pendant ses études, mais n’est finalement pas admissible pour une question technique.

Rachel Guilbeault doit à cet effet prouver qu’elle a vécu pendant deux ans à l’extérieur de la maison familiale, où elle réside avec sa mère. Elle l’a déjà fait, mais elle en est venue à la conclusion qu’elle avait besoin de sa famille pour affronter la maladie au quotidien, de sorte qu’il lui manque quatre mois pour être admissible.

L’étudiante se voit donc potentiellement contrainte d’abandonner l’école: une situation qui ne fait pas sens, selon elle.

«Ça me fait beaucoup plus de peine que si c’était un programme que je n’aimais pas. J’ai vraiment envie d’avoir une vie normale comme le reste des gens et d’avoir une autonomie financière», plaide-t-elle.

La jeune femme interpelle maintenant les ministères de l’Éducation et de l’Emploi pour l’aider à sortir de cette impasse.