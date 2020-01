Brad Pitt tourne sa vie amoureuse en dérision

Brad Pitt a assuré avec humour qu'il n'était pas difficile de jouer «un gars qui ne s'entend pas avec sa femme» après avoir remporté le prix de meilleur acteur dans un second rôle pour «Once Upon a Time... in Hollywood» aux Screen Actors Guild Awards, dimanche.

La vedette a déjà décroché de nombreux prix cette année, dont un Golden Globe et un Critics' Choice Award, pour son rôle dans le film de Quentin Tarantino.

Alors, quand il est monté sur scène au Shrine Auditorium à Los Angeles, en Californie, l'acteur a choisi de prononcer un discours plein d'humour, se moquant de lui-même et de sa vie amoureuse.

«Je peux ajouter ça à mon profil Tinder», a-t-il déclaré, avant de rendre hommage à ses camarades de casting, dont Leo DiCaprio et Margaret Qualley, ainsi qu'aux autres acteurs nommés dans sa catégorie.

«Merci, mes frères mes sœurs, cela signifie tellement, plus que je ne pourrais l'imaginer.»

Il a ajouté qu'il n'était pas difficile pour lui de jouer «un gars qui se drogue, enlève sa chemise et ne s'entend pas avec sa femme».

L'acteur a récemment fait les manchettes après avoir rencontré son ex, Jennifer Aniston, avec qui il a été marié de 2000 à 2005, lors de plusieurs cérémonies.

Alors qu'il était en coulisses des SAG Awards, il a tenu à regarder le discours de remerciement de son ex-femme qui a décroché le prix de la meilleure actrice dans une série dramatique pour son rôle dans «The Morning Show».

Les deux acteurs se sont ensuite croisés et les photos de ce moment n’ont pas manqué d’affoler le web.

