Poursuite de 1,3M$ déposée contre Lux Gouverneur

La famille d'Hélène Rowley-Hotte, mère de Gilles Duceppe, dépose une requête introductive d'instance afin de poursuivre la résidence Lux Gouverneur pour 1,25 million $, a annoncé son avocat, un an après le tragique événement.

Me Marc-Antoine Cloutier a de nouveau dénoncé l’entreprise pour ses multiples manquements le soir où la dame de 93 ans s’est retrouvée dehors après le déclenchement d’une alarme dans la résidence.

«On leur réclame un peu moins de 1,3M$ à la fois pour le préjudice et la souffrance vécue par madame Duceppe, mais également pour celle de la famille, qui perdu sa mère», a expliqué le juriste.

La famille encore choquée

Mme Rowley est décédée le 20 janvier dernier à l’extérieur de la résidence de Montréal. La dame avait passé six heures dehors alors que le mercure atteignait -35 degrés Celsius. Selon le coroner, son décès aurait pu être évité: une situation qui choque encore Gilles Duceppe et sa fratrie.

«Le rapport de la coroner parle de lui-même. Il y a eu des manquements importants et maman serait toujours là n’eût été de ces manquements inacceptables», clame l’ex-politicien.

Un an près le triste événement, les enfants se mettent encore dans la peau de leur mère lors de ses longues heures passées à l’extérieur.

«Connaissant son caractère, elle a tout fait pour essayer de s’en sortir [...] Je ne suis pas sûre que moi-même j’aurais résisté six heures», explique Monique Duceppe. «À 93 ans, elle l’a fait! Elle était forte», renchérit son frère Yves.

«Maman savait c’était quoi le froid. La veille, elle avait tricoté des tuques, des foulards et des bas pour les itinérants [...] et elle subit ça 24 heures plus tard», raconte Gilles Duceppe, encore ému.