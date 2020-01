Retour du temps doux cette semaine

Après une semaine sous la neige, le temps doux reviendra sur la province, avec en prime du soleil.

Seule l’Abitibi-Témiscamingue sera sous la neige cette semaine, avec 15 cm de neige cumulés qui tomberont de mardi à jeudi.

Avec le retour au point de congélation, ce seront des températures anormalement supérieures de plus de 7 degrés aux moyennes saisonnières.Lundi et mardi resteront des journées dignes d’un mois de janvier normal, avec des températures tournant autour de - 11 degrés à Montréal et sa région (mais - 17 en températures ressenties), - 8 degrés à Ottawa (- 13), -13 à Québec, comme à Gaspé (-19) ou encore - 11 degrés à Sherbrooke (-16).

Dès mercredi, les températures monteront pour culminer jeudi avec un mercure au-dessus du zéro, comme à Lennoxville, Gatineau (2 degrés), Laval, Saint-Félicien (1 degré), ou bien Mont-Laurier (0 degré) ou proche du point de congélation, comme à Lévis, Kamouraska (- 1 degré), aux Îles-de-la-Madelaine (- 2 degrés), ou encore à Sept-Îles, Percé (- 3 degrés).

Sur la Côte-Nord, les températures plus chaudes s’accompagneront de quelques flocons.

Les températures redescendront légèrement vendredi, avant une possible bordée de neige pour la fin de semaine.