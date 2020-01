Entre Greta Thunberg la «prophétesse de malheur» et Donald Trump l’«histrion de Washington», difficile pour l’analyste et auteur Mathieu Bock-Côté de trouver un discours raisonnable sur la crise climatique qui émerge du sommet économique de Davos.

«Pour moi, Greta Thunberg, c’est une prophétesse de malheur, c’est une prophétesse apocalyptique. Son savoir, c’est une série d’informations qu’elle a transformé en paroles terrifiantes et monstrueuses», tranche-t-il, sans pour autant minimiser la gravité de la crise climatique.

«Elle nous sermonne moralement en nous disant qu’on l’a privée de sa jeunesse et de son enfance. Non. On ne t’a privée de rien, renchérit l’analyste. On va regarder sur des continents où des gens ont été privés de quelque chose et ce n’est pas le cas de cette charmante Suédoise!»

Or Donald Trump, qui a partagé mardi à Davos une «vision insensée» et une «forme d’optimisme qui ne tient pas la route», n’est pas lui non plus un exemple à suivre, dit Mathieu Bock-Côté.

«Qu’on ne nous force pas à choisir entre l’histrion de Washington et la prophétesse de malheur de Stockholm!, lance-t-il. Je me permets de marquer mon désaccord avec cette jeune dame que je ne vois pas comme une figure inspirante, mais plutôt comme une figure désespérante, voire agaçante.»

Sa collègue Diane Lamarre perçoit davantage Greta Thunberg comme une «lanceuse d’alerte» et appelle les leaders du monde à trouver un «vocabulaire commun» qui permettra une action rapide en matière de changements climatiques.

«Quand on fait des plans pour 2030 ou 2050, je me dis qu’il n’y a aucune imputabilité pour les gouvernements qui sont au pouvoir à ce moment-ci», déplore-t-elle.

D’un autre côté, évoque Mathieu Bock-Côté, les grands changements que commandent la crise climatique ne surviennent pas par décret. Les deux analystes conviennent donc qu’il faut un plan à long terme qui comprend des étapes à court terme nécessaire à l’imputabilité des gouvernements en place.

Voyez l'extrait de l'émission «La Joute» dans la vidéo ci-dessus.