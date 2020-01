Le récent cafouillage du système de parrainage de réfugiés a ouvert la voie, mardi, à un débat enflammé sur la question des seuils d’immigration du Québec et sur la manière d’accueillir les nouveaux arrivants.

Questionné par les journalistes, le premier ministre François Legault n’a pas l’intention de rehausser le nombre de réfugiés qu’accueille la province par le biais de son programme de parrainage, et ce, malgré la forte demande. Une sage décision, dit Mathieu Bock-Côté, qui aimerait même voir les seuils d’immigration totaux du Québec être revus à la baisse.

«La pression migratoire, qu’elle se nomme réfugiés, immigrant régulier ou demandeur d’asile, on la ressent partout dans le monde occidental. Et pour cela, il faut être capable de sélectionner en fonction de nos capacités d’intégration, justifie-t-il. C’est notre capacité même d’intégrer correctement et les intérêts de notre propre société qui sont compromis.»

Sauf que Diane Lamarre met en garde contre l’utilisation des «chiffres arbitraires» pour parler d’immigration. Elle estime que le Québec doit d’abord mettre en place les conditions gagnantes à l’intégration efficace des immigrants, pour ensuite en accueillir davantage, notamment pour combler les besoins du marché du travail.

«Il ne faut pas se mettre la tête dans le sable : il y a beaucoup de gens qui pensent à la retraite actuellement au Québec et il n’y a pas, démographiquement, l’équivalent de gens prêts à prendre la relève», évoque-t-elle.

Pour Mathieu Bock-Côté, l’argument économique n’est pas le seul à considérer, même que les enjeux culturels et sociaux sont à son avis primaires. Il prend en exemple les réalités de Montréal et Laval, qui se trouvent de plus en plus déconnectées du reste du Québec et vice-versa.

«Le Québec n’intègre plus, constate-t-il. Le jour où on aura un Québec cassé en deux, comme on a de plus en plus sur le plan politique, culturel, identitaire et symbolique, ça se peut qu’on se dise qu’on a peut-être mal géré nos politiques d’immigration.»

