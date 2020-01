L’automobile demeure la reine du grand Montréal, où la hausse du parc de véhicules côtoie une hausse limitée de l’utilisation des transports en commun, ce qui fait dire au chroniqueur Richard Martineau que le message des «écolos» ne passe pas auprès de la population.

La plus récente Enquête Origine-Destination fait état d’un mince recul de 1 % de l’utilisation de l’automobile lors de l’heure de pointe matinale au cours des cinq dernières années. Plus intéressant encore, selon Richard Martineau, l’enquête révèle que les jeunes, aussi, sont attachés à leur voiture.

«On essaie d’en faire une histoire de générations, de dire que ce sont les vieux boomers qui tiennent à l’auto, mais les jeunes aussi tiennent à leur automobile», explique le chroniqueur.

«Un moment donné, les écolos, il va falloir qu’ils se rendent compte que leur message ne passe pas», ajoute-t-il.

Selon lui, les militants écologistes devront changer leur message et mieux prendre en compte l’attachement psychologique des gens envers leur automobile.

«L’automobile, ce n’est pas juste un moyen de transport, c’est quasiment l’extension de notre personnalité, c’est notre bureau, c’est quasiment notre salon», dit Martineau.

Dans une société stressante où nous sommes constamment confrontés aux autres, l’automobile est un peu comme un havre de paix, illustre le chroniqueur.

«Tu as la paix deux fois par jour : quand tu vas aux toilettes et que tu fermes la porte avec ton journal et quand tu es dans ton char.»

«On est programmés psychologiquement pour l’automobile et il va falloir que les écolos tiennent compte de ça.»