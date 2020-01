Plus besoin d’être en «fin de vie» pour obtenir l’aide à mourir

La ministre de la Santé Danielle McCann annonce un élargissement de l’aide médicale à mourir.

Les personnes malades qui veulent obtenir l’aide médicale à mourir n’auront plus à être «en fin de vie» pour en faire la demande.

• À lire aussi: Aide médicale à mourir: un jugement qui «ouvre les portes du paradis»

• À lire aussi: «Ç’a été un choc heureux», dit Nicole Gladu

D’autres critères doivent toutefois être remplis, comme le fait d’être atteint d’une maladie incurable.

Le gouvernement québécois avait déjà annoncé qu’il ne portera pas en appel un jugement de la Cour supérieure qui est venu invalider les lois fédérale et québécoise sur l’aide médicale à mourir (AMA) en septembre dernier.

La juge Christine Baudouin a donné raison aux plaignants Jean Truchon et Nicole Gladu, qui s’étaient fait refuser l’AMA parce qu’ils n’étaient pas en «fin de vie» (selon le critère québécois) et que leur mort n’était pas «raisonnablement prévisible» (selon le critère fédéral). Mme Gladu souffre d’une maladie dégénérative qui lui cause des souffrances, tandis que M. Truchon est atteint de paralysie cérébrale.

Les gouvernements fédéral et provincial avaient 30 jours pour faire appel de la décision. Autrement, la juge Baudoin les enjoignait à réécrire la loi dans un délai de six mois.

Voici les autres critères :

-être assuré au sens de la Loi sur l'assurance maladie;

-être majeure;

-être apte à consentir aux soins, c’est-à-dire être en mesure de comprendre la situation et les renseignements transmis par les professionnels de la santé ainsi que de prendre des décisions;

-être atteinte d’une maladie grave et incurable;

-avoir une situation médicale qui se caractérise par un déclin avancé et irréversible de ses capacités;

-éprouver des souffrances physiques ou psychiques constantes, insupportables et qui ne peuvent être apaisées dans des conditions jugées tolérables.