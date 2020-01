SAG Awards : Jennifer Lopez portait 9 millions$ en diamants

Jennifer Lopez portait pour 9 millions de dollars de diamants lors de la soirée des Screen Actors Guild Awards. La vedette, qui assistait à la cérémonie après sa nomination dans la catégorie du meilleur second rôle féminin pour «Queens», est repartie bredouille, mais ça ne l'a pas empêchée de marquer les esprits avec une tenue spectaculaire signée Georges Hobeika.

Et la parure de bijoux était à l'avenant avec ses 73,55 carats et des boucles d'oreille de 13,77 carats, comme l'a annoncé Us Weekly.

Jennifer Lopez est par ailleurs en pleine préparation pour le spectacle de la mi-temps du Super Bowl dans lequel elle chantera en février prochain. Le match opposera les Kansas City Chiefs aux San Francisco 49ers à Miami. La chanteuse partagera la scène avec la vedette colombienne Shakira.