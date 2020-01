Cinq personnes sous investigation au Québec

Cinq personnes sont sous investigation au Québec en lien avec le coronavirus qui a fait 17 morts en Chine et contaminé des centaines de personnes.

La Santé publique a confirmé que six personnes présentant des symptômes et ayant visité la Chine se sont présentées dans des centres hospitaliers de Montréal et de Québec.

Pour un des malades, on a déjà eu la confirmation qu’il ne s’agissait pas du virus. Les autres patients ont été isolés dans l’attente des résultats.

«Ce sont des gens qui ont une histoire qui pourrait être compatible avec le fait qu’ils auraient été exposés. Parce qu’ils sont allés en Chine, plus spécifiquement dans cette région, on fait attention», a expliqué le Dr Horacio Arruda.

«Chacun des cas est analysé en fonction de la symptomatologie, de son histoire de voyage. À ce moment, si c’est nécessaire, une évaluation est faite», a précisé le directeur national de la Santé publique.

L’organisation a tenu à rassurer la population sur les mesures mises en place dans les hôpitaux dans les dernières semaines.

«Ce n’est pas la première fois qu’on est confronté à l’émergence d’un coronavirus, on a appris beaucoup des leçons antérieures», a précisé le Dr Arruda.

«Ce qui est important, c’est de détecter rapidement les cas. Il n’est pas dit qu’il ne va pas y avoir un cas qui va arriver au Canada, mais de le détecter rapidement, de le traiter adéquatement», a conclu le Dr Arruda.