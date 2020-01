Environ 200 skieurs coincés sur un remonte-pente à Bromont

La remontée mécanique principale de la station de ski Bromont, en Montérégie, est tombée en panne mercredi soir aux alentours de 19 h 30, laissant approximativement 200 skieurs pris au piège dans le remonte-pente.

Aux environs de 19 h 05, les moteurs du remonte-pente ont subi un bris, qu'une équipe a tenté de réparer pendant environ une demi-heure, sans succès. «Ce qui s'est passé, c'est que les chaises se sont mises à s'empiler au sommet de la montagne», a raconté le directeur général adjoint de Bromont, montagne d'expérience, Daniel Rochon.

Devant cette problématique, le personnel du centre de ski a pris la décision d'évacuer les skieurs et planchistes à l'aide de cordes et de harnais vers 20 h 30. Étant donné que le remonte-pente totalise 90 cabines et sièges pouvant accueillir jusqu'à six personnes et que la ligne était «pas mal achalandée» au moment du bris, environ 200 personnes se seraient retrouvées coincées dans les airs, évalue M. Rochon.

L'évacuation était toujours en cours peu avant 22 heures. Le directeur adjoint ignorait quand elle se terminerait, d'autant plus que c'est la première fois que son personnel doit évacuer ce remonte-pente de la sorte. Les employés tachaient de faire au plus vite, tout en agissant de façon sécuritaire, a-t-il mentionné.

Les températures étant plutôt douces à -3 °C mercredi soir, aucun cas d'engelure ou de blessure n'avait été rapporté en soirée, a précisé M. Rochon, tout en reconnaissant que le tout pouvait être «inconfortable» pour la clientèle.